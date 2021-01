Kartepe’de sokak hayvanları mamasız kalmıyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge kapsamında ilçe genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Ekipler çeşitli noktalarda sokak hayvanlarına mama ve su ihtiyaçlarını giderirken, tedaviye ihtiyaç duyulanlar kontrol altına alındı.

Sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olduklarını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz’de bizim için her can kıymetli, her can özeldir. Dünyamızın bir parçası, güzelliği de bu sessiz masum dostlarımız. Bu zor günlerde can dostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve mama ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Kartepe Belediyesi’nin bir seferlik değil her zaman yaptığı bu çalışmalar, hayvan dernekleri ve grupları tarafından da takdir toplayarak, örnek gösteriliyor” dedi.

