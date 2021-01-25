Büyükşehir, 2021’de 6 yeni spor tesisi açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk sporuna altyapı desteği sunmak amacıyla yeni yılda 6 yeni spor tesisini hizmete açacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında spor salonu, stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu 9 spor tesisini hizmete açarken, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 2021 yılında da yapımı süren spor tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte kente yepyeni tesisler kazandırmaya devam edecek. Spor salonu, stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu 6 yeni spor tesisi bu yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca çok sayıda tesisinin tadilatı yapılırken projeleri hazırlanan 11 spor tesislerinin yapımına da başlayacak.

Spor Kenti Kocaeli’de spor ve olimpiyat ruhunun tüm şehre yayılması, Kocaelilerin spor yapabilecekleri daha fazla alan kazandırılması ve daha fazla sporcu yetiştirilmesi amacıyla Karamürsel, Derince, Gölcük, İzmit, Kandıra, Kartepe ve Gebze’de 7 spor tesisinin planlama çalışmalarına hız verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de çalışmaların sürdüğü yeni açılacak 7 ve tadilatı yapılan 1 spor tesisinin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ve Gebze halkına hizmet vermesi amacıyla inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzlarını birer birer tamamlanıyor. Kandıra Çarşı ve Gebze Cumhuriyet Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen yarı olimpik havuz, yüzme sporunun gelişmesi ve sporcuların yetişmesine büyük katkı sağlayacak. Gebze’de 15 bin 590 metrekare kapalı alana sahip Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) yoğun çalışma devam ederken; tesis tamamlandığında Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak hizmet verecek. Gebze’de Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları da tüm hızı ile sürüyor.

Amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak Gebze ve Başiskele ilçelerine yeni yapılan Metin Oktay ile Kullar futbol sahalarında ise tüm inşaat ve fiziki çalışmalar devam ediyor. Gebze ve Gölcük ilçelerinde zemini bozuk alan Gebze Alaattin Kurt Stadında FİFA standartlarında suni çim sahası yapımı ile Gölcük Selimiye Mahallesi Futbol Sahası 2021 yılı içinde tamamlanarak gençlerin ve çevre halkının spor yapabileceği spor tesisi olarak hizmet verecek.

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