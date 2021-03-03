Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 59

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 10059’luk skorla yendi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Sinem Tetik xx, Yasin Kahraman xx, Eyyüp Ayhan xx
İzmit Belediyespor: İpek Garip xxx 11, Miray Şahin xx 7, Gülşah Duman xxx 19, Elif Emirtekin xx 5, Erica Wheeler x 1, Saadet Aysu Keskin xx, İnci Güçlü xxx 14, Milica Jovanovic xxx 13, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 19, Defne Melissa Paylar xxx 9, Zülal Özdemir xx 2
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BŞB Adana Basketbol: Ezgi Manlacı xxx 13, Ladin Özel xx 7, Sude Güler x, Öykü Taşkın xxx 15, Sinem Karacan x, Gülfer Tokatlı xxx 14, İlknur Yıldızhan xx 8, Ayşe Burcu Karagöl x 2, Elif Nisa Ercan x, Güneş Köksal x
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. Periyot: 3116 ( İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 5324 ( İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 7142 ( İzmit Belediyespor lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.