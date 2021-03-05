Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştu

Mahalle afet gönüllüleri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İzmir depreminde insanlarımızın kurtarılması noktasında gösterdikleri emek ve gayretlerinden ötürü mahalle afet gönüllülerinin her bir üyesiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Buluşmaya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selattin Kabadayıoğlu, MAG Başkanı Bahri Soyyiğit ve afet gönüllüleri katılım sağladı.

Depremin doğal bir afet olduğuna dikkat çeken Söğüt, “Deprem değil tedbirsizlik öldürür sözünü aklımızdan çıkarmadan, aldığımız tedbirler ve öğrenilen bilgiler doğrultusunda olası bir deprem anında güvende kalmaya çalışmalıyız. Afetlerin ardından yaşanacak kayıpları en aza indirgeyecek eğitime ve donanıma da sahip olmamız gerekiyor. Arama kurtarma ekiplerimiz bu yüzden çok önemli bir noktadalar. İzmir depreminde insanlarımızın kurtarılması noktasında gösterdikleri emek ve gayretlerinden ötürü mahalle afet gönüllülerinin her bir üyesiyle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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