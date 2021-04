Darıca Hayvanat Bahçesi pandemide ilgi görüyor

Erol POLAT-Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, hafta içi salgın tedbirleri kapsamında ziyaretçisini ağırlıyor. Pandemi nedeniyle evde uzun zamanlar geçiren çocuklar, parkta eğlenceli anlar yaşıyor.

260´a yakın türden 3 bine yakın hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapanırken, hafta içi ise ziyaretçilerini ağırlıyor. Koronavirüs nedeniyle hayvanat bahçesine belirli sayıda ziyaretçi alınıyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı parka çocuklarıyla birlikte gelenler hayvanat bahçesini geziyor. Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan çocuklar, camın ardındaki hayvanların kendilerine yaklaşmasının heyecanını yaşıyor. Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, koronavirüs ile ilgili tüm önlemlerin alındığını söyleyerek, "Pandemi nedeniyle şu an hafta içi açığız, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi gelen ziyaretçilerimiz oluyor, açık alan olduğu için şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadık. Koronavirüs önlemlerimizi almış durumdayız, ziyaretçilerimiz kapalı alanlarımız dışında her yeri ziyaret edebiliyorlar" dedi.

PANDEMİ SÜRECİ HAYVANAT BAHÇESİNE YARADI

Koronavirüs dönemini fırsat bildiklerini belirten Simge Çelik Atasoy, "Gergedanımız hamile kaldı. Koronavirüs sürecinin bize en büyük yararı sanırım o oldu. Bu sürede az da olsa birkaç değişiklik yaptık. Özellikle aslanlarımızın barınağını değiştirdik. Daha uygun bir barınak hazırladık ve oraya aldık. Koronavirüs döneminde kızıl pandalarımızın yavruları oldu. 2 yavrumuz var onlar da en kısa zamanda Berlin Hayvanat Bahçesi´ne gidecekler. Birçok kuş türümüzün yumurtlama dönemi başladı. Örneğin Japon turnamız yumurtladı. Orman Bakanlığı´ndan bize getirilen hayvanlar var. Kaçak yollarla ülkemize sokulmuş hayvanlar, bunlardan biri de karakulak. Karakulak için bir yer yaptık" diye konuştu.

`EN ÇOK MAYMUNLAR İLGİ ÇEKİYOR´

Fırsat buldukça hayvanat bahçesini gezmeye çalıştıklarını ifade eden Fatih Özel, "Hayvanlar ve çocuklarımızın iletişim halinde olması bizim hoşumuza gidiyor. Büyümelerine şahit oluyorlar. Çocuklarımın en çok maymunlar ilgilerini çekiyor. Maymunlar ve çocuklarım arasında neredeyse bir iletişim var diyebilirim. Sık sık gelmeye çalışıyoruz çocuklarımız da bundan çok keyif alıyor" dedi.

Hayvanat bahçesinde iki maymun arkadaşı olduğunu söyleyen 7 yaşındaki Mehmet Ali Özel, "İki tane maymun arkadaşım var. Onlara isim de koydum birinin adı Uykucu diğerinin adı Akrobat. Her geldiğimde akrobat bize hareketler yaparak selam veriyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT-Alişan KOYUNCU

2021-04-17 11:21:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.