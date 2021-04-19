2 kişinin vurulma anı kamerada



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde caddede husumetlileriyle karşılaşınca rastgele ateş açan Muhammet Ali Ç., kaldırımdaki 2 kişiyi yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi´nde meydana geldi. Muhammet Ali Ç. husumetli olduğu kişilerce karşılaşınca tabancayla rastgele ateş açtı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan´a isabet etti. Yıldırım ve Gelturan kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından Mehmet Ali Ç.´yi gözaltına aldı.

Bu arada Yıldırım ve Gülturan´ın vurulma anları, çevrede yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-04-19 12:15:21



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