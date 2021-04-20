Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası 

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KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, villada tombala oynayan 32 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulandı.

Kartepe ilçesinde, villada kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, dün gece harekete geçti. Düzenlenen baskında, villada tombala oynadıkları belirlenen 32 kişi yakalandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında para ceza kesildi. Ayrıca kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Mesut ÇATAK

2021-04-20 11:34:51



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