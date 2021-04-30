Otomobilden kurtardıkları yavru kediyi sahiplendiler İtfaiye, yavru kediyi sahipsiz bırakmadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BYC 617 plakalı Toyota marka otomobilin sahibi, otomobilinin kaput kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine kedinin orada mahsur kaldığını ve çıkamadığını anlayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yavru kedi ekiplerin başarılı çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye ekipleri, bakacak kimse olmadığı için yavru kediyi sahiplenerek itfaiye müfrezesine götürdü, bakımını üstlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.