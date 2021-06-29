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Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına başladı Kurul toplantısı öncesi TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Başkan Büyükakın’dan önemli açıklamalar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: ‘Drone benzeri bir özel hava aracı ile Marmara Denizi’nin denetleneceği bir sistem geliştiriyoruz’

İHA

Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına başladı Kurul toplantısı öncesi TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Başkan Büyükakın’dan önemli açıklamalar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: ‘Drone benzeri bir özel hava aracı ile Marmara Denizi’nin denetleneceği bir sistem geliştiriyoruz’

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında müsilajla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz drone’dan daha büyük bir sistem kurarak daha düzenli ve daha uzun süreli, daha geniş coğrafyaya yayılarak bir denetim yapıp, bunu işlem merkezine gönderilmesi için bir pilot çalışma başlattık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından başlatılan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, müsilajla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına başladı. Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 21 bilim adamı ve bilim kadının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı öncesinde Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ortak bir basın açıklaması yaptı. Toplantıda konuşan Büyükakın ve Mandal, toplantıda müsilajın Marmara Denizi’ne, halk sağlığına etkileri başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı belirtildi.

“Beklentileri Bilim ve Teknik Kurulu’na açıklamak üzere buradayım”
Basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde Bilim ve Teknik Kurulumuzu sayın basın mensuplarımızla paylaşmıştık. Bu toplantıda Bilim ve Teknik Kurulumuzun toplanacağını ve çalışmaya başlayacağını sizlere duyurmuştuk. Esasen şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar açıklanan 22 maddelik Eylem Planının birinci maddesinde alınan bir karardı. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir Bilim ve Teknik Kurulunun oluşturulması ve bu kurulun başkanının ve üyelerinin kurulda var olması, Eylem Planının birinci maddesinde yer alan bir karardı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan koordinasyon kurulunda da aramızda üyeler var. Bilim ve Teknik Kurulu yaptığı olduğu çalışmalarla ilgili Koordinasyon Kuruluna da hem oradaki üyelerle hem de TÜİBİTAK Başkanımızın da orada üye olması vesilesi ile raporlamalar yapılacak. Bugün ilk toplantımız gerçekleşiyor. Ben Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak, beklentileri Bilim ve Teknik Kurulu’na açıklamak üzere buradayım. Onlar daha sonra kendi çalışmalarını ayrıca yürütecekler. Kurulumuzun başkanlığını TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal yürütecek” dedi.

“11 farklı kurumdan 21 araştırmacı ve kurul üyesi olarak bu çalışmaya başlayacağız”
Daha sonra konuşan TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu’n olan bu ilgi bizi heyecanlandırıyor, aynı zamanda sorumluluğumuzu arttırıyor. Bu sadece basın mensuplarımızın ilgisi toplumumuzun ilgisi konusunda önemli. Başkanımız da ifade ettiler. Marmara Denizi Eylem Planının ilk maddesinde bir kurul ve Bilim ve Teknik Kurulu’nun oluşturulmasına yönelikti. Biz o doğrultuda oluşturulmuş 11 farklı kurumdan 21 araştırmacı ve kurul üyesi olarak bu çalışmaya başlayacağız. Konunun öneminin farkındayız, aciliyetinin farkındayız. Aynı zamanda, buna bilimsel bir yaklaşımla görüş ve çözüm önerilerini oluşturmaya çalışacağız. Farklı disiplinlerden bilim insanları var. Konunun hem çevre bilimi, deniz ve su bilimleri teknolojileri ve buna bağlı olarak temel bilim noktasında fizik, kimya, biyoloji noktasında bu konuya destek verecek bilim insanları ile beraberiz” diye konuştu.

“Süreci tüm boyutları ile ele alma noktasında olacağız”
Müsilajla mücadeleyi tüm konuları ile ele alacaklarını belirten Mandal, “Bu kurul kendi çalışmalarını yaparken, Türkiye’deki diğer kuruldaki yetkin araştırmacılardan ama aynı zamanda bu konusunda fikri olan tüm bireylerden katkı alacağız. Karşılaş tığımız bu konu hepimizin deniz salyası olarak bildiğimiz bir konu, ama daha geniş görme noktasında olacağız. Bunun sadece bugün çözülecek bir sorun olmasından öte, farklı disiplindeki araştırmacılarının, bilim insanlarının çalışması ile bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Süreci tüm boyutları ile ele alma noktasında olacağız. Konunun oluşum mekanizması, ekosisteme bırakmış olacağı izin görülmesi, bunun azaltılması, bertaraf edilmesi, oluşturmuş olduğu etkinin restorasyonu, belediyelerimizi de yakından ilgilendiren arındırma süreçlerinin geleceğine yönelik bizleri zorlayan bir kuşak olacak” şeklinde konuştu.

“Müsilajla kalmayıp, bunun ülkemizin diğer denizleri ve ülkemizin iklim değişikliği politikalarına katkı vermesini planlıyoruz”
Türkiye’nin diğer denizlerine ve Türkiye’nin iklim değişikliği politikalarına da katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Mandal, “Bunun bir diğer yanı halk sağlığı konusu. O konu da kendi katkılarımızı sunmaya çalışacağız. Belki bunlar kısa vaade konuları olarak konuşuyoruz. Ama bunun orta ve uzun vadede iklim değişikli odaklı bakıldığında, ülkemizin bu konudaki yetkinliğinin üst seviye taşınması var. Sadece müsilajla kalmayıp, bunun ülkemizin diğer denizleri ve ülkemizin iklim değişikliği politikalarına katkı vermesini planlıyoruz. Koordinasyon Kurulumuz bir ayda bir toplanıyor. Buradaki çalışmalarımızı biz oraya rapor etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında yol haritamız ortaya çıkacak”
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mandal, “Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında yol haritamız ortaya çıkacak. Tabi ki bu günün sonrasında, paylaşacağımız bir bilgimiz olacak. Bütün sorunların bir günde çözüleceği bir toplantı değil. En azında bugünkü toplantımızın sonunda konuşanları tüm şeffaflığı ile hem Marmara Belediyeler Birliğimiz ile hem de kamuoyu ile paylaşıyor olacağız” açıklamalarını yaptı.

‘Drone benzeri bir özel hava aracı ile Marmara Denizi’nin denetleneceği bir sistem geliştiriyoruz’
Basın mensuplarının İzmit Körfezi’nde yapılan uçaklı denetimlerin tüm Marmara’ya yayılmasının planlanıp planlanmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Marmara Belediye Birliği ve bakanlık arasında bir protokol yapılarak Marmara’nın tamamında ve diğer denizlerimizde de yaygınlaştırmak için bir dizi girişimlerde bulunuyoruz. Bunun için bakanlık, bu denetimin yaygınlaştırılması için olumlu baktılar. Çevre Ajansının kurulması yoluyla bunun yapılması konusunda bir çalışma yapacaklarını söylemişlerdi. Ajans kuruldu. Ayrıca biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde bir pilot çalışma içerisindeyiz. Uçağın uçuş saatlerine göre bir takım avantajları var. Uçağın görünüm ve ikaz açısından caydırıcı yanları var. Bunun yanında uçağın dezavantajları var. Biz drone’dan daha büyük bir sistem kurarak daha düzenli ve daha uzun süreli, daha geniş coğrafyaya yayılarak bir denetim yapıp, bunu işlem merkezine gönderilmesi için bir pilot çalışma başlattık. Bunun Marmara ve diğer denizlere de yayılması konusunda bakanlıkla görüşüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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