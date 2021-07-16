Körfezliler ‘Türkiye Geçilmez’ dedi

15 Temmuz’un 5. yılında düzenlenen anma etkinliğinde, Körfezliler, şehitleri dualarla anarak ‘Türkiye Geçilmez’ mesajı verdiler.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Körfezliler yine meydanlardaydı. Bu yıl da Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen özel programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, duaların edildiği gecede vatandaşlar hep birlikte ‘Türkiye geçilmez’ diyerek haykırdı.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen programa; Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Başkan Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Programda söz alan Başkan Söğüt, “15 Temmuz bizlere, direnişiyle destan yazan milletimizin asil ruhunu, dış güçlere asla boyun eğmez karakterini ve demokrasiye olan tutkusunun her daim ne kadar diri olduğunu göstermesi açısından da büyük bir gurur olmuştur” dedi.

Ülkede demokrasiye ve birliğe göz dikenlerin ummadıkları kadar ağır yenilgi aldıklarına değinen Söğüt, “Sokaklarda, meydanlarda, havalimanlarında, köprülerde, vatan toprağı olan her yerde ve yurtdışında bu kahpe girişimin ilk saatlerinden itibaren direnişe geçen kadınerkek, gençyaşlı, askersivil tüm cesur ve yürekli vatan evlatlarını bir kez daha saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Ülkemizin kaderini değiştirmeye, milletimizin ilerleyişini durdurmaya, devletimizin dünyada söz sahibi olmasını engellemeye dönük bu sinsi ve alçak planın bozulmasında, cansiperane fedakârlıklarıyla eşsiz bir mücadele örneği veren tüm kardeşlerimize samimi dualarla saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kur’anı Kerim tilavetinde bulunuldu. Mehteran gösterisinin de gerçekleştirildiği 15 Temmuz Özel Programı’nda daha sonra Umut Mürare konseri başladı. Sevilen ezgilerini şehitlerimiz için seslendiren Mürare’ye konser sonrasında protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. İlahilerin seslendirildi gecede duayı da Körfez İlçe Müftüsü Abdul Muhammed Çınar tarafından yapıldı. Program, Türkiye ile eş zamanlı olarak sela okunması ile sona erdi.

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