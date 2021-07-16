Gebze’de 15 Temmuz coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gebze’de büyük bir coşkuyla kutlandı, şehit ve gaziler minnet ve saygıyla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gebze’de büyük bir coşkuyla kutlandı, şehit ve gaziler minnet ve saygıyla anıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında düzenlenen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay,ilçe protokolü ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

Gebze’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Gebze Şehitliğinde düzenlenen anma programıyla başladı. Şehitler iççin Ku’ranı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. Sonrasında ilçe protokolü şehit mezarlarına gül bırakarak ailelere taziyelerini iletti. Şehitlik ziyareti sonrası İlçe protokolü şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükranlarını sundu.

Eski çarşıdan başlayan kortej yürüyüşü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında son buldu. Burada 15 Temmuz da yaşananları bir kez daha gözler önüne seren 15 Temmuz Sergisinin açılışını Gebze Kaymakamı Mustafa Güler gerçekleştirdi. Kaymakam Güler o akşamı unutmamamızı sağlayacak olan bu kareleri Allah bir daha göstermesin” dedi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “Allah birliğimizi daim eylesin. Kim ne yaparsa yapsın, ne oyun oynarsa oynasın birliğimiz bozamayacak. 100 yıl önce Hasan Tahsin nasıl ki Yunan generali alnından vurduysa işte yüz yıl sonrada Ömer Halis Demir darbeci generale geçit vermeyerek alnından vurdu. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Bu millet bin yıldan beri İslam sancağını taşımayı üstlenmiş ve asla yere düşürmemiş, düşürmeyecektir. Bu devlet devleti ebed müddet duasıyla kurulmuş ve hiçbir zaman azminden vazgeçmemiştir. Birinci cihan harbinde hasta adam dediler ama bu millet yine ayağa kalktı. 15 Temmuzda ülkemizi yıkmak isteyenler bir kez daha girişimde bulundu ve bu millet onlara hiç unutamayacağı bir ders verdi. Allah bir daha o günleri yaşatmasın düşmana fırsat vermesin” dedi.

Programın ilerleyen bölümlerinde o karanlık gecede gazi olan Mehmet Şükrü Kıntaş, Mehmet Fatih Bilgin, Ahmet Eren ve Üzeyir Civan o gece yaşadıklarını ve nasıl gazi olduklarını anlattılar. O karanlık gecede içlerindeki korkunun adeta alındığını ifade eden gaziler, “Biz aslında o gece şehit olmak için gittik. Bu vatan için bu gün olsa yine en önde koşa koşa gideriz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandılar.

Programda gençler tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler yoklamasında 15 Temmuzda şehit düşen şehitlerimizin isimleri tek tek okunarak gençler ”Burada” dedi. Şehit yoklamasının ardından sahne alan ses sanatçısı Sedat Uçan birbirinden güzel parçaları 15 Temmuz milli İrade Kent Meydanını dolduran Gebzeliler için seslendirdi. Program Sedat Uçan konseriyle devam etti ve gece yarısı okunan sela ile son buldu.

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