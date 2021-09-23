Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere, trafik kuralları bilincinin kazandırılması amacı ile uygulamalı eğitim veriliyor.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 20212022 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilere trafik eğitimi verilmeye başladı. Trafik kuralları bilincinin geliştirilmesi amacı ile verilen eğitimler kapsamında Başiskele ilçesinde bulunan trafik eğitim parkurunda uygulamalı trafik eğitimi verilmeye başlandı. Parkurda 50 ilköğretim öğrencisine eğitim verildi. Öğrenciler bir yandan trafik kurallarını öğrenirken bir yandan da doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.
Öte yandan, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.