HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan eski eşi adliyede (2) 

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SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli Adliyesi´ne sevk edilen Mustafa Tosun, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi´ne SEGBİS ile katıldı. Mustafa Tosun mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-10-20 20:26:48



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