Kocasını bıçaklayan kadın kalp krizi geçirdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi Servet Satılmış Köroğlu'nu (66) bıçakla yaraladıktan sonra evden çıkan Sultan Köroğlu (65), sokakta baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIÇAKLADIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, saat 16.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Servet Satılmış Köroğlu ile eşi Sultan Köroğlu evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sultan, kocası Servet Satılmış Köroğlu’nu bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Servet Satılmış Kocaoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. REKLAM BAYGIN HALDE BULUNDU Sultan Kocaoğlu ise polis ekipleri tarafından sokakta baygın halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sultan Kocaoğlu, götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.