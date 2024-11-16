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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocasını bıçaklayan kadın kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Kocasını bıçaklayan kadın kalp krizi geçirdi

        Ankara'da kocası Satılmış Köroğlu'nu bıçakladıktan sonra dışarı çıkan Sultan Köroğlu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 01:00 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:00
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        Kocasını bıçaklayan kadın kalp krizi geçirdi
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi Servet Satılmış Köroğlu'nu (66) bıçakla yaraladıktan sonra evden çıkan Sultan Köroğlu (65), sokakta baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        BIÇAKLADIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay, saat 16.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Servet Satılmış Köroğlu ile eşi Sultan Köroğlu evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sultan, kocası Servet Satılmış Köroğlu’nu bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Servet Satılmış Kocaoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        BAYGIN HALDE BULUNDU

        Sultan Kocaoğlu ise polis ekipleri tarafından sokakta baygın halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sultan Kocaoğlu, götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Eşi tarafından yaralanan koca Servet Satılmış Köroğlu'nun hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede suç aleti bıçağın bulunduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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