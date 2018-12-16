Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’nde yaklaşık 16 yıldan beri kokoreç sattıklarını söyleyen Sercan Üçtepe, tezgahı açtıkları günden bu yana buradaki köpeklerin onlara dostluk ettiğini ve bir aile olduklarını söyledi. DHA'nın haberine göre, hayvanları çok sevdiğini ve özellikle sokak hayvanlarına elinden geldiğince yardım ettiğini vurgulayan Üçtepe, köpeklerin gıda başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılamaya çalıştığını dile getirdi.



"NİNNİ DİNLEMEDEN UYUMAZ"



Kokoreç yemeye gelen bir müşterisinin çektiği videoda bir köpeği ninni söyleyerek uyuttuğu görülen Sercan Üçtepe, "Videoda gördüğünüz köpeğe ve diğerlerine ben her gece ninni söylerim ve öyle uyurlar. Zaten ninniye girdiğim an esnemeye başlarlar. Böylece kendilerini güvende hissederler. Kucağımda uyuduktan sonra biraz ilerde yuvaları var. Yuvalarına götürüp yatırıyoruz. Yaklaşık 16 yıldır burada onlarla bir aile olduk" dedi.





"KOKOREÇE BAYILIYORLAR"



Tezgahını gece geç saatlerde kapattığını ve kalan kokoreçleri köpeklere verdiğini belirten Üçtepe, köpeklerin kokoreç yemeye bayıldığını söyledi. Üçtepe, Dobi adını verdiği köpeklerinden birisinin kokoreç yemeden yatmadığını belirtti. Babasının açtığı tezgahta yıllardır severek bu işi yürüttüklerini söyleyen kokoreç ustası, işlerinin gece geç saatlere kadar sürdüğünü ve bu yüzden bazı tehlikelerle karşılaşabildiklerini belirtti.



Bu tehlikelere karşı köpeklerin onları koruduğunu söyleyen Üçtepe, şöyle konuştu;



Köpeklerimiz öyle hayvanlar ki 6’ncı hisleri kuvvetli olduğu için kimin zarar vereceğini kimin zarar vermeyeceğini anlıyorlar. Ona göre de koruma iç güdüsüyle burayı ve bizleri sahipleniyorlar. O yüzden bazı arabaları tezgaha yaklaştırmıyorlar. Bazı müşteriler ise geliyor ve onları çok seviyor. Masalarına çağırıp kokoreç yediriyorlar. İnsanlar hem kokoreç yiyor hem de hayvan sevgisini tadarak buradan mutlu ayrılıyorlar.

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