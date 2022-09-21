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Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

Dünyanın en popüler kokusunu belirlemek için çeşitli çalışmalar yapan bilim insanları ilginç sonuçlar elde etti. Oxford Üniversite ve Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları her kültürden insanların ortak kokularını buldu. ABD'den Meksika'ya Tayland'dan And Dağları'na kadar uzanan araştırma sonucunda bilim dünyası ortak bir noktaya ulaştı.

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  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    Ruh, zihin ve beden dengesinin bütünsel olarak korunması sağlıklı kalabilmenin en önemli kuralıdır. Sağlıklı bir birey olmak için sadece fiziksel değil ruhen ve zihnen de bütünlüğün korunması gerekiyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında ruh ve zihin sağlığı, fiziksel hastalıkların oluşmasında ya da korunmasında büyük önem taşıyor. Peki ruhumuzu ve zihnimizi harekete geçiren ve sağlıklı kılan etkenler nelerdir? Frekanslar bizleri zihnen ve ruhen etkilemektedir. Bu frekansları uyaran etkenlerden birisi de kokulardır. Kokular insan beynini uyarır ve harekete geçirir. Dünyanın her yerinde aynı etkiyi gösteren kokular beyne sinyal göndermenin en hızlı yoludur. Kokuya dair birçok araştırmaya bir yenisini ekleyen bilim insanları, dünyanın en popüler kokularını tespit ettiler. İşte dünyanın her yerinde hemen hemen aynı etkiye sahip en popüler kokular
  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    ALBERT EİNSTEİN: HER ŞEY ENERJİDİR

    Albert Einstein’ın frekansların insan bedeni üzerindeki etkilerine dair söylediği bu söz ise oldukça dikkat çekici. Einstein’a göre her şeyin frekanstan ibaret olduğunu belirttiği bu açıklama kokuların ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 

    "Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur, o gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bunun adı felsefe değil, fiziktir."
  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    Dünyanın en popüler kokusunu araştıran bilim insanları, dünyanın hemen her yerinde yapılan araştırma sonucunda en sevilen kokunun vanilya olduğunu tespit etti. Listenin devamını da yayınlayan bilim dünyası, kokularla ilgili dikkat çeken bir noktayı daha gözler önüne serdi.
  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    DÜNYANIN EN POPÜLER KOKUSU VANİLYA

    Pek çok farklı kokuyla tespit edilen araştırmalar ilginç bir sonuç ortaya koydu. Araştırmalara göre dünyanın en sevilen ve popüler kokusu vanilya.

    Kokular terli ayaktan olgun meyveye kadar dünyanın her yerinde bulunan pek çok farklı maddeyi temsil eden duyulardan seçildi. Her ne kadar göreceli olsa da parfümlerin ortak özelliklerine bakıldığında, insanlar tarafından en çok beğenilen parfümlerde genellikle vanilya olduğu görülmektedir.

    Bunun nedeni ise; vanilyanın mutluluk ve enerji veriyor olmasıdır. İnsan beyninin ödül kısmı için bir uyarıcı niteliğindedir.
  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    İKİNCİ SIRADA ŞEFTALİ VAR 

     

    İkinci sırada ise şeftali kokusu geldi. 

     
  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    Şeftali kokusunu ise lavanta izledi.
  • Kokuların bir ruhu olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları tespit etti! İşte dünyanın en beğenilen kokusu

    LİSTENİN SONUNDAKİLER

    Listenin en son sıralarında ise terli ayak kokusu, çürüyen balık ve kokulu peynir var. Bilim dünyası fizyolojik yapılar ve kültürler farklı olsa da kokuların insanlara dünyanın hemen her yerinde aynı şekilde hissedildiğini vurguladı.

    KÜLTÜREL FAKTÖRLERDEN BAĞIMSIZ

    Kısacası araştırma kokuların büyük ölçüde kültürel faktörlerden bağımsız olduğunu gösteriyor. Bu durumda da kokuların evrensel olduğunu söylemek mümkün.

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