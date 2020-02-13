Hayvansal gıdalarda bolca bulunan kolesterol damar sertliği yaratan en önemli nedenlerden biridir. Çok ciddi hastalıklara davetiye çıkaran kolesterol aynı zamanda yaşam için vazgeçilmez bir yapı taşıdır ve vücut için gereklidir. İşte kolesterol düşürme hakkında merak edilenler...

Kolesterol nasıl düşürülür?

Kolesterolün yükselmesi kalp damar hastalıkları riskini artırıcı en önemli etkendir. Kolesterol seviyesi; kişilerde değişiklik gösterir. Kolesterol seviyesini yarı yarıya düşürmek için yaşam şeklinizi ve beslenmenizi değiştirerek sağlamak mümkündür. Özellikle kolesterol yapan gıdalardan uzak durmak, sigarayı bırakmak, egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek şartlarını yerine gerimeniz halinde bu düşüş sağlanabilmektedir. Diyet yapmadan kolesterol düşmez. Genelde ilaç kullanarak boş yere yüklenme yapılmakta ama düzenden vazgeçilmemektedir.

İlk iş olarak kilo vermekle buna yardımcı olmak mümkün olmaktadır. Trans yağlar, hayvansal gıdalar tüketmek yerine zeytinyağı, fındık yağı, balık ve kuru yemişler tüketilmeli bu sayede kolesterolün düşmesine yardımcı olunmalıdır. Düzenli olarak gün içinde; ceviz, fındık, badem çiğ olarak 5 er adet tüketilirse belli oranda seviyede düşme sağlanabilmektedir. Haftada iki kez balık sofranızda olmalıdır. Özellikle somon ve ton oldukça faydalı olacaktır.

Lifli gıdalar, beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekler, bol sebze ve meyve, bakliyatlar gibi gıdalar tüketmek kolesterol seviyesinde önemli bir düşüş yapmaktadır. Akdeniz diyeti olarak çok popüler olan bu diyet özellikle kolesterol seviyesi yüksek olan kişilere önerilir ve oldukça etki edebilmektedir.

Bazı fonksiyonel besinler de kullanılabilir. Piyasada bu ürünlerden bulmak mümkündür. Bitkisel stenol ve stoneller tüketmek %15 oranında düşüş sağlaması açısından tercih edilebilir. Bu ürünler; süt, yoğurt ve yağ olarak satışa sunulmuştur. Kolesterol seviyesi düşüren bazı gıdalar; üzüm çekirdeği, alıç suyu, keten tohumu, sarımsak, bitter çikolata, yeşil çay, kefir, arpa ve buğdaydır.

Bunun yanında günlük hareket alanını genişletmek bol bol yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak, yüzmek kolesterol seviyesini düşürmede yardımcı olmaktadır. Bu şekilde kilo vermede sağlanmış olacaktır.

Sigarayı bırakmak da; damarların tıkanması sorununu ve kalp hastalıkları riskini azaltması açısından kolesterol seviyesini düşürecektir. Sigara iyi kolesterol seviyesinde düşüş yaratan en önemli etkendir. O nedenle bu dengeyi sağlamak ve iyi kolesterolün yükselmesi için sigara mutlaka bırakılmalıdır.

Sağlıklı yaşam stili ve sağlıklı beslenme ile risk oluşturabilecek tüm sağlık sorunlarını ortadan kaldıracak tek etken bu şekilde davranmaktır.