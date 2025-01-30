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        Haberler Sağlık Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek | Sağlık Haberleri

        Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek

        Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:45
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        Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek
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        Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, çalışmanın başlangıcında ve takip eden üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.

        Son muayenenin ardından ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere de tabi tutuldu.

        Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre 4 gruba ayırdı.

        Çalışma sonucunda kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

        Araştırmanın bulguları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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