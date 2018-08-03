Köln'de M.Ö. 2. yüzyıldan kalma 'Almanya'nın en eski kütüphanesi' bulundu
Almanya'nın Köln kentindeki arkeologlar, milattan önce 2. yüzyıldan kalma, ülkenin bilinen en eski kütüphanesini bulduklarını açıkladı. Kentteki Roma-Germen Müzesi'nden uzmanlar, kütüphanenin temellerine, yeni bir Protestan kilisesi için yapılan temel kazısında ulaştı.
03.08.2018 - 16:41 | Güncelleme:
Almanya'nın Köln kentindeki arkeologlar, milattan önce 2. yüzyıldan kalma, ülkenin bilinen en eski kütüphanesini bulduklarını açıkladı.
Kentteki Roma-Germen Müzesi'nden uzmanlar, kütüphanenin temellerine, yeni bir Protestan kilisesi için yapılan temel kazısında ulaştı.
Kazı ekibinden Dr. Dirk Schmitz, binın 20 bin kadar parşömene ev sahipliği yaptığını söyledi.
Schmitz buluşu "hakikaten müthiş" diye tanımladı.
Kütüphane binasının boyutlarının 20 metreye 9 metre ve iki katlı olduğu belirtildi.
Roma-Germen Müzesi'nin Direktörü Marcus Trier "Başta halkın toplandığı bir meydanın kalıntılarını bulduğumuzu düşündük, ancak duvarlar alışılmadık derecede kalın ve büyüktü" dedi.
Yoğun araştırmalar ve Türkiye'deki Efes harabelerinde bulunan antik yapılarla karşılaştırmaların ardından uzmanlar bir kütüphaneye ait kalıntıları bulduklarına emin oldular.
Arkeolog Dr. Schmitz, "Parallellikleri belirlememiz biraz uzun sürdü, içerideki nişlerin heykeller için çok küçük olduğunu gördük. Bunlar kütüphaneler özgü nişlerdi, aynılarını Efes'teki kütüphanede de görebiliyorsunuz" dedi.
Kalıntılarda 20 bin kadar parşömen ve papirüsün saklandığı nişler ve kutular da bulundu.
Ren Nehri kıyısındaki 2 bin yıllık tarihi bulunan Köln'de sık sık antik kalıntılara rastlanıyor.
Köln, tarihi milattan önce ikinci yüzyıla kadar giden tek Alman kenti. Orijinal adı "Colonia" olan Köln, kentteki büyük Gotik katedralle tanınıyor.
Bulunan kütüphane binası temeli, yeni Protestan kilisesinin bir parçası olacak ve halkın ziyaretine açık tutulacak. Kütüphanede bulunan diğer kalıntılar ise arkeolojik incelemelere tabi tutulacak.
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