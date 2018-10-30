Köln - Schalke 04 maç önü

Almanya DFB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Köln, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Schalke 04 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Köln, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Schalke 04 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 509. İddaa'da Köln kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Schalke 04 kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Köln son hafta oynanan Wolfsburg maçında 4-1 yenildi.

Schalke 04, Eintracht Frankfurt karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Köln, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Schalke 04, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Schalke 04 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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