Köln - Union Berlin karşılaşma önü

Köln ve Union Berlin, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Köln 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Union Berlin 3 puanda ve 7. sırada. Köln, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Union Berlin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 809 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Köln kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Union Berlin sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Köln önceki hafta Union Berlin mücadelesinde 4-0 kazandı.

Union Berlin ise Köln maçında 4-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ