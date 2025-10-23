Kolombiya, ABD'nin Pasifik Okyanusu açıklarında tekneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir teknenin imha edilmesini reddediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Washington yönetimine bu tür saldırıları durdurması ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"Ulusal hükümet, bu tür durumların açıklığa kavuşturulması ve bölgede uyuşturucuyla mücadelenin on yıllardır olduğu gibi ortak biçimde sürdürülmesi için ABD hükümetine, diplomatik kanallar aracılığıyla diyaloğa girme ve kapsamlı, etkili stratejiler benimseme çağrısını yineliyor."

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye önceki gün düzenlenen "ölümcül saldırı"nın görüntülerini paylaşmıştı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer vermişti.