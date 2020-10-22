Kolombiya'da ulusal grev - BOGOTA

AA

Bogota'da yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin katılımıyla artan şiddet olayları, cinayet ve saldırılar nedeniyle Ivan Duque hükümeti protesto edildi. Pazar günü ülkenin güneybatısından otobüslerle başkent Bogota'ya gelen "Minga" üyesi binlerce yerli, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmaması ve bölgelerinde artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yüz yüze görüşme talebinde bulunmuştu.