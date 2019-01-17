Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaklaşık 1 metre karın içinde terör operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, "Durma, git, Mehmedim açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğurun açık olsun, uğurlar ola" notuyla paylaştı. DHA'da yer alan haber ve fotoğraf, güvenlik güçlerinin eksi 20 derecede terör örgütlerine karşı verdiği zorlu mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu.