Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Komite'den Boris Johnson kararı: Kasıtlı olarak yanılttı

İngiltere Parlamentosu'nun Ayrıcalıklar Komitesi, eski Başbakan Boris Johnson'ın COVID-19 kısıtlamaları yürürlükteyken Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili parlamentoyu bilerek yanılttığı sonucuna ulaştı.

Komite'den Boris Johnson kararı: Kasıtlı olarak yanılttı
AA

Ayrıcalıklar Komitesi, Johnson'ın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da 2020-2021 döneminde düzenlenen partilere katılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

Johnson'ın, bilerek ve isteyerek milletvekillerini ve Komite'yi yanılttığı sonucuna ulaşan Ayrıcalıklar Komitesi, bunun birkaç kez tekrar ettiğini belirtti.

"KOMİTE'Yİ AŞAĞILAMAKLA" SUÇLANDI

Fotoğraf: Associated Press
Fotoğraf: Associated Press

Komite, Johnson'ı, geçen hafta katıldığı oturumlarda milletvekillerini yanıltarak "demokratik süreci baltalamak ve Komiteyi aşağılamakla" da suçladı.

"Aşağılama, çok ciddiydi çünkü hükümetin en yetkili üyesi Başbakan tarafından yapıldı." açıklamasının yer aldığı Komite raporunda, Johnson'a yaptırım tavsiyeleri sıralandı.

Komite, milletvekilliğinden 10 Haziran'da istifa eden Johnson'a, eski milletvekillerinin parlamentoya girişte kullandığı kartın verilmemesi önerisinde bulundu.

TARTIŞILAN 10 NUMARA PARTİLERİ

Fotoğraf: Associated Press
Fotoğraf: Associated Press

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Johnson'a, kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin Başbakanı Johnson, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, COVID-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlık'ta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlık'ta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

JOHNSON 'KASITLI DEĞİL' DEMİŞTİ

Fotoğraf: Associated Press
Fotoğraf: Associated Press

Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını sırasında Başbakanlık'ta karantina kurallarının ihlal edildiği partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu "kasıtlı" yapmadığını savunmuştu.

Johnson, milletvekilliğinden istifa mektubunda ise "Ayrıcalıklar Komitesi'nden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler" ifadesini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NATO tarihinin en büyük tatbikatına Stoltenberg de katılacak
DÜNYA NATO tarihinin en büyük tatbikatı sürüyor
Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadının hikayesi herkese ilham veriyor
DÜNYA Vücudunu kaplayan bir doğum lekesiyle doğan genç ...
Japonya'da acil ihtiyaçlar için çözüm: Siparişler dronelarla gönderilecek
DÜNYA Acil ihtiyaçlar için çözüm: Siparişler gökten eve ...
Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç öyküsü
DÜNYA Bebekken kaçırıldı sonra da yanlış aileye verildi!
Kanada'daki orman yangınları, ABD'nin Minnesota eyaletinde hava kalitesini düşürdü: ABD'de hava kirliliği kırmızı seviyede!
DÜNYA Orman yangınlarının ardından hava kirliliği kırmızı ...
NATO'dan kritik İsveç açıklaması
DÜNYA NATO'dan kritik İsveç açıklaması
ABD, Rus uçaklarının eylemleri nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi
DÜNYA ABD, Rus uçakları sebebiyle Orta Doğu'ya savaş ...
YouTube'da para kazanma yolu değişti! Abone sayısı düştü!
DÜNYA YouTube'da para kazanma koşulları değişti!
Kadirov'un sağ kolu olan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen komutan kayıp mı?
DÜNYA Kadirov'un sağ kolu olan Çeçen komutan kayıp mı?
Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! - Dünyadan Haberler
DÜNYA Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.