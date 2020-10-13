Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - ÇORUM

AA

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada Veli Karaduman (47) hayatını kaybetti. Ekrem Atak (46),Barış Filiz (19) ve Ömer Kula yaralı olarak kurtuldu.Patlamanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Madenden çıkartılan işçilerden Atak ve Filiz, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kula'nın tedavisi ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.