Konfeksiyoncuyu iş yerinde öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, öğle saatlerinde, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki belediye binası altında bulunan konfeksiyon mağazasında meydana geldi. Mağaza sahibi Hasan Koyuncu (33) ile iş yerine gelen Necati Ö. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Necati Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Koyuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Koyuncu, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine iş yerine gelenler ise Necati Ö.'yü yakalayıp, 150 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.