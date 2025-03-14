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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi’nde son 16 turu tamamlandı! İşte çeyrek finalistler... - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi’nde son 16 turu tamamlandı! İşte çeyrek finalistler...

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 02:06 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:06
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        Konferans Ligi'nde son 16 turu tamamlandı!
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        UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Rakiplerini eleyen; Jagiellonia, Djurgarden, Celje, Rapid Wien, Chelsea, Fiorentina, Legia Varşova ve Real Betis çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

        Çeyrek finaldeki eşleşmeler ise; Real Betis - Jagiellonia, Celje - Fiorentina, Chelsea - Legia Varşova ve Djurgarden - Rapid Wien şeklinde oluştu. UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 10 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 17 Nisan’da oynanacak.

        Son 16 turu rövanş maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

        Cercle Brugge (Belçika) - Jagiellonia (Polonya) (0-3): 2-0

        Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya) (0-1): 5-4

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        Rapid Wien (Avusturya) - Borac (Bosna Hersek) (1-1): 2-1

        Djurgarden (İsveç) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1): 3-0

        Vitoria (Portekiz) - Real Betis (İspanya) (2-2): 0-4

        Fiorentina (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan) (2-3): 3-1

        Legia Varşova (Polonya) - Molde (Norveç) (2-3) 2-0

        Chelsea (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (2-1): 1-0

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