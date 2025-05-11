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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Konserlerde gençler için 'Koltuk Senin' uygulaması

        Konserlerde gençler için 'Koltuk Senin' uygulaması

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen "Koltuk Senin" uygulaması 24 yaş altındaki gençlere İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserleri ücretsiz izleme imkanı tanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 00:13 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:13
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        Gençler için 'Koltuk Senin' uygulaması
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen “Koltuk Senin” 24 yaş ve altındaki gençlere kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz yararlanma imkânı tanıyor. Uygulama sayesinde konserlerde boş kalan koltuklar, gençler için doyasıya eğlenme fırsatı sunuyor.

        İstanbul’un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlıyor. 5 Mayıs’ta kapılarını açan Harbiye, dev prodüksiyonlar ve birbirinden özel performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vadediyor.

        Nasıl Yararlanılır?

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        Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılıyor. Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indiriliyor. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınıp görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendiriliyor.

        Etkinlik Takvimi:

        15 Mayıs 2025 | Gülşen

        11 – 22 Mayıs 2025 | Yıldız Tilbe

        12 Mayıs 2025 | Derya Bedavacı

        13 – 23 Mayıs 2025 | Teoman

        14 – 16 Mayıs 2025 | Gökyüzü Herkesindir

        17 Mayıs 2025 | Ayta Sözeri

        18 Mayıs 2025 | Hande Yener

        21 Mayıs 2025 | Sıla

        26 Mayıs 2025 | Buika x Kibariye

        27 Mayıs 2025 | Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu

        29 Mayıs 2025 | Barcelona Gipsy Balkan Orchestra & Candan Erçetin

        30 Mayıs 2025 | Gipsy Kings feat Tonino Baliardo

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Kültür AŞ
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
        #konser
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