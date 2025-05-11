Konserlerde gençler için 'Koltuk Senin' uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen “Koltuk Senin” 24 yaş ve altındaki gençlere kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz yararlanma imkânı tanıyor. Uygulama sayesinde konserlerde boş kalan koltuklar, gençler için doyasıya eğlenme fırsatı sunuyor.

İstanbul’un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlıyor. 5 Mayıs’ta kapılarını açan Harbiye, dev prodüksiyonlar ve birbirinden özel performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vadediyor.

Nasıl Yararlanılır?

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Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılıyor. Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indiriliyor. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınıp görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendiriliyor.

Etkinlik Takvimi:

15 Mayıs 2025 | Gülşen

11 – 22 Mayıs 2025 | Yıldız Tilbe