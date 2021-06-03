Kontrole gittiği serada ölü bulundu

Antalya'da kontrol için domates serasına giden kadın, ölü bulundu.
Olay, Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 43 yaşındaki Ümmühan Ataş, komşularıyla birlikte çay içtikten sonra kontrol yapmak üzere yetiştirdiği domateslerin bulunduğu seraya gitti.
Bir süre sonra seraya gelen komşular, Ataş'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine hastaneye götürülen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ataş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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