Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105.154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15.262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9.291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5.064 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞ YÜZDE 67 AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 oranında azalış göstererek 12.743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 082 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21,3 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak 92.411 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13.180 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,4 oldu. Ankara 7.877 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4.231 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 49.362 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 49.362 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6.981 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 257 konut satışı ile Ankara ve 2.131 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalış göstererek 55.792 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8.281 konut satışı ve yüzde 14,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,3 oldu. Ankara 6.034 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2.933 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2018 yılı Ağustos ayında 3.866 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2018’de ilk sırayı 1.141 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 675 konut satışı ile Antalya, 307 konut satışı ile Bursa, 305 konut satışı ile Ankara ve 263 konut satışı ile Yalova izledi.

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 944 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 394 konut ile İran, 275 konut ile Suudi Arabistan, 271 konut ile Kuveyt ve 192 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ