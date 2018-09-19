İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlık almak isteyen yabancılar için 'Özel Ofisler' açılacak. Bu ofislerde vatandaşlık başvuru yapan kişilerle birebir ilgilenilecek ve işlemleri en kısa sürede tamamlanacak" denildi. Gerekçe olarak ise "Ülkemizin yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirilerek, ülkemize yapılan yatırımların arttırılması" ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yabancıların Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı alma kıstasları da değiştirilmişti.

Buna göre, Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Yeni düzenlemeyle, 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek.

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