Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 7,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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