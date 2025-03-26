Konya'da açılan merkez MS hastalarına umut oluyor

Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde mart ayında hizmete açılan merkezde, sinir sistemi rahatsızlığı nedeniyle kas gücü zayıflayanların, çeşitli egzersizlerle yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Nöroloji hekiminin yanı sıra fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, pilates, yoga ve nefes terapistinin çalıştığı merkezde, MS hastalığı tanısı konulmuş hastalara, muayene ve tetkiklerin ardından kişiye özel farklı tedaviler kurgulanıyor.

"TÜRKİYE'DE 90 BİN CİVARINDA MS HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

MS Yaşam Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Haluk Gümüş, rahatsızlığın beyinde sinir hücreleri hasarıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

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Hastalığın daha çok 40'lı yaşlarda kadınlarda görüldüğünü anlatan Gümüş, "Türkiye'de 80-90 bin civarında MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Konya'da ise yaklaşık 5-6 bin civarında MS hastası olduğunu söyleyebilirim. MS hastalığı, sinir sistemini tuttuğu için birçok semptom ortaya çıkarabiliyor. Görme, denge bozukluğu, yürüyememe, çift görme, uyuşmalar, idrar ya da büyük tuvaleti tutamama, yorgunluk, unutkanlık, depresyon gibi çok yaygın klinik bulguları ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

HASTALARIN HAYAT KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Gümüş, MS'in gençlerde sık görüldüğüne dikkati çekerek, "Yani 10 hasta bakıyorsak bunun en az 2-3'ü tekerlekli sandalyeye bağımlı haldeydi ama son tedavilerle bu oran yüzde 5'e kadar düştü. Hedefimiz yatan bir hastayı ayağa kaldırıp koşturmak değil. Amacımız yatan bir hastayı oturtabilmek. Oturan bir hastayı ayağa kaldırabilmek. Ayaktaki hastaya da adım attırabilmek, yürütebilmek" ifadelerini kullandı.