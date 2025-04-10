Konya'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı
Giriş: 10.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:48
Konya'da gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.
AA'nın haberine göre; Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oldu. İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.
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