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Konya'da kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çiftçi tarlada ölü bulundu

Konya'da kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu
Kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu
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AA

AA'nın haberine göre, Üstünler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Durmuş Dalıcı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Dağlık alanda yürütülen arama çalışması neticesinde Dalıcı, kendisine ait tarlada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dalıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalıcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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