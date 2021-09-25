Konya'da kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi

Çocukken ebeveynleriyle iletişim kurmak için öğrendikleri "işaret dili" meslekleri oldu

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde, kripto para üreten cihazlar olduğu ihbarını aldı.

Gece saatlerinde iş yerine baskın yapan ekipler 103 kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen cihazlara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede cihazların kaçak elektrikle kullanıldığı tespit edildi. Elektrik dağıtım şirketince şüpheliye 2 milyon lira ceza kesildi.