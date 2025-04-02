Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 96 yaşındaki Meryem Başsoy, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.V., gözaltına alındı
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi.
Y.V. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Başsoy'a çarptı. Başsoy, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Başsoy, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Başsoy, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Y.V. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.