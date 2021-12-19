Konya'da gün itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yarın Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 1,5 milyondan fazla vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durum....

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Buna göre merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay ile Cihanbeyli, Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Derebucak, Çeltik, Derbent, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.