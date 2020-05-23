Konya'daki fırtınada çiftlik çatısının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Dinlendik Mahallesi'ndeki bir kaz çiftliğinin çatısı kazların üzerine uçtu. Çok sayıda kazın telef olduğu olayda çiftlikte maddi hasar meydana geldi.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metal çatının kazların üzerine düşmesi yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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