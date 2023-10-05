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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesörü vuran 2 kardeş, adliyede

        KONYA'daNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'u (46), tabancayla vurarak yaralayan turizmci İzzet Atasağun (55) ile aynı bölümden öğretim üyesi ağabeyi Prof. Dr. Galip Atasağun (60), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:00
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesörü vuran 2 kardeş, adliyede
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        KONYA'daNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'u (46), tabancayla vurarak yaralayan turizmci İzzet Atasağun (55) ile aynı bölümden öğretim üyesi ağabeyi Prof. Dr. Galip Atasağun (60), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi dekanlık binasında meydana geldi. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, odasındayken yanına husumetli olduğu aynı bölümden öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet Atasağun, tabancayla Tahir Uluç'u bacağından yaraladı. İki kardeş kaçarken, ihbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uluç, ambulansla üniversiteye ait Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Uluç'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

        HUSUMET İZİN ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE BAŞLAMIŞ

        Prof. Dr. Galip Atasağun, kısa süre sonra Yaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Üniversite ile bir ilişkisi bulunmayan İzzet Atasağun da bugün sabah saatlerinde saklandığı akrabasının evinde yakalandı. Prof. Dr. Tahir Uluç ile Prof. Dr. Galip Atasağun'un, 2 yıl önce aynı anda izine ayrılmak istemeleri, yönetimin de aynı bölümde oldukları için bunu uygun bulmaması üzerine anlaşmazlık yaşadıkları ve olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirtildi. Zaman zaman farklı tarihlerde tartışma yaşayan iki akademisyenin, olaydan bir gün önce yine tartıştıkları öne sürüldü.

        PROFESÖR AĞABEYİ İLE FAKÜLTEYE GELMİŞ

        Tabancayı kullanan İzzet Atasağun'un, öğretim üyesi olan ağabeyi Prof. Dr. Galip Atasağun ile fakülteye geldiği, x-ray cihazından geçmediği için de silahı içeri rahatça sokabildiği belirtildi.

        Prof. Dr. Galip Atasağun ile kardeşi İzzet Atasağun, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Galip Atasağun'un, dün çıkan arbede nedeniyle yüzünde morluk ve yara oluştuğu, bir parmağının kırıldığı, kardeşi İzzet Atasağun'un da aldığı darbe nedeniyle alnından yaralandığı öğrenildi.

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