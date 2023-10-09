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        Konya Kitap Günleri başladı 

        Konya Kitap Günleri'nin 10'uncusu başladı. Açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "112 yazar, 126 yayıneviyle birlikte kapılarımızı açtık. Konyalılar her zaman olduğu gibi yine çok yoğun ilgi gösteriyor" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:39
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        Konya Kitap Günleri başladı 
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        Konya Kitap Günleri'nin 10'uncusu başladı. Açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "112 yazar, 126 yayıneviyle birlikte kapılarımızı açtık. Konyalılar her zaman olduğu gibi yine çok yoğun ilgi gösteriyor" dedi. 

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Konya Kitap Günleri'nin 10'uncu bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi'nde açıldı. Kitap günlerine 112 yazar ve 126 yayın evi katılıyor.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun katılımla başlayan 'Konya Kitap Günleri'ni ziyaret ederek kitapseverlerle ve yazarlarla bir araya geldi. Yazar Saliha Erdim'in söyleşine katılarak salonu dolduran vatandaşlara konuşan Altay, etkinliğin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla devam ettiğini ifade etti. Altay, "10. Kitap Günlerimiz 15 Ekim Pazar günü akşama kadar devam edecek. 112 yazar, 126 yayıneviyle birlikte kapılarımızı açtık. Konyalılar her zaman olduğu gibi yine çok yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle söyleşilerin doluluğu, yazarlarımızın imzalarındaki sıralar ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Konya okuyan bir şehir. Kitap Günleri de bunu taçlandıran bir etkinlik olarak her yıl kesintisiz şekilde devam ediyor" dedi.  

        Anadolu'nun en büyük kitap etkinliğini gerçekleştirdiklerini anımsatan Altay, "15 Ekim akşamına kadar tüm kitapseverleri buradaki Kitap Günleri'ne davet ediyorum. Burada sadece kitap değil, onlar için adeta bir kültür şöleni hazırladık. Geldiklerinde her yaştan insanımızı çeşitli etkinliklerle karşılamış olacağız" diye konuştu.

        Altay, Konya'nın 5 üniversitesi, 500 bine yakın ortaöğretim öğrencisiyle her zaman genç kalan ve okuyan bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Bunun göstergesi de yapmış olduğumuz Kitap Günleri'miz. Her yıl büyüyerek devam ediyor. Aslında sadece kitabın değil, kültürün de çok önemli bir etkinliğini birlikte icra ediyoruz. Bu işleri yaparken en büyük destekçimiz sizlersiniz. Her yıl bu salonlar diğer şehirleri imrendirecek kadar yoğun bir şekilde doluyor. Çok diri bir kalabalık var. Ben hepinize tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. İnşallah okuyan bir şehir olan Konya'mızda sizleri kitapla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle söyleşi için gelen yazarlarımıza, yayınevlerimize teşekkür ediyorum. Konya Kitap Günleri artık sadece Konya'da değil bölgede de takip edilen bir etkinlik haline dönüştü. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha farklı programlarla, etkinliklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özellikle çocuklarınızın elinden tutup geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yaşta onlar kitapla buluşacak ki geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Biz buna inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı onların emekleriyle çok daha güçlü olacak. Tüm kitapseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum."

        Konya Kitap Günleri, 15 Ekim'e kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde 10.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

         

        DHA-Eğitim - Türkiye-Konya / Merkez - DHA

        2023-10-09 13:38:11

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