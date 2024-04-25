Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ot biçme makinesini tamir ettirip İnlice Mahallesindeki evine dönmek üzere yola çıkan İdris Yardımcı yönetimindeki 42 L 4498 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Yardımcı, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yardımcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yardımcı'nın cansız bedeni traktörün altından çıkarıldıktan sonra otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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