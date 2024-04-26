Kulu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
Konya'nın Kulu ilçesindeki denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı.
Konya'nın Kulu ilçesindeki denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte rahatsızlık veren sürücülere karşı işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimde 11 motosiklet trafikten men edilirken, 28 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
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