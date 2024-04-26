Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kulu'da motosiklet sürücüleri denetlendi

        Konya'nın Kulu ilçesindeki denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesindeki denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte rahatsızlık veren sürücülere karşı işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan denetimde 11 motosiklet trafikten men edilirken, 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Çiftçi kuruluşunun tesislerinde üretilen süt ve süt ürünleri 15 ülkeye ihra...
        Çiftçi kuruluşunun tesislerinde üretilen süt ve süt ürünleri 15 ülkeye ihra...
        Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak
        Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizinin hedefi gökyüzünde de ayrılmamak
        MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda, sanıklara verilen ceza on...
        MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda, sanıklara verilen ceza on...
        İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)
        İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti