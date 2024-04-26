Yunak'ta 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı
Konya'nın Yunak ilçesinde yapımı tamamlanan 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı.
Konya'nın Yunak ilçesinde yapımı tamamlanan 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı.
"Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" kapsamında, Hidayet Gazi Cami bünyesinde faaliyet gösterecek 4-6 yaş Kur'an kursu, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.
Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Kur'an kurslarında din görevlilerinin, hoşgörülü olmayı, adaleti, sevgiyi, merhameti, vatan ve millet sevgisini öğreteceğini söyledi.
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