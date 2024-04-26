İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)

İstanbul Ümraniye'de kullandığı motosikletle kaza yapması sonucu şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin (25) acı haberi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ulaştı. Emniyet yetkilileri, Kamışlıkuyu Mahallesi'nde oturan Büke'nin babası Erdal ve annesi Nuran Büke'ye acı haberi verdi. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrağı asılırken, acı haberini duyan yakınları eve akın etti.

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