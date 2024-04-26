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        İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)

        KONYA'YAŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ İstanbul Ümraniye'de kullandığı motosikletle kaza yapması sonucu şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin (25) acı haberi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:43 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:45
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        İstanbul- Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu (2)
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        KONYA'YAŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ 

        İstanbul Ümraniye'de kullandığı motosikletle kaza yapması sonucu şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin (25) acı haberi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ulaştı. Emniyet yetkilileri, Kamışlıkuyu Mahallesi'nde oturan Büke'nin babası Erdal ve annesi Nuran Büke'ye acı haberi verdi. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrağı asılırken, acı haberini duyan yakınları eve akın etti. 

        Şehit Büke'nin, bugün Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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