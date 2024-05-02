Trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı, kaldırıldığı hastanede öldü (3)
TUTUKLANDIKonya'datrafikte tartışma sonrası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'datrafikte tartışma sonrası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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