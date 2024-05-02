Akşehir'de asayiş
Akşehir'de sahte alkol sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Akşehir'de sahte alkol sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmaret Sokak'ta sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen noktada O.Ş'yi sahte alkol satarken yakaladı.
Şüphelin aracında ve evinde yapılan aramada 7 litre sahte alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 4 parça kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Polis ekipleri araçtaki M.A. ile D.A'yı gözaltına aldı.
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