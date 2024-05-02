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        Trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı, kaldırıldığı hastanede öldü (2)

        ARACIYLAÖNÜNÜ KESTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜKonya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:50
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        Trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı, kaldırıldığı hastanede öldü (2)
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        ARACIYLAÖNÜNÜ KESTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

        Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nin ifadesinde, ''Otogar civarında, yol vermeme nedeniyle, birbirimize araç içerisinden el kol hareketleri yaparak tartıştık. Daha sonra ben yoluma devam ettim. Stadyum oraya geldiğimde, aracıyla önümü kesti. Araçlardan inip kavga ettik. Olay nedeniyle çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        Bekar olan Fevzi Bildirici, öğle namazının ardından Yaylapınar Mahallesi Uhut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

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