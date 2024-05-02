Trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı, kaldırıldığı hastanede öldü (2)
ARACIYLAÖNÜNÜ KESTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜKonya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K.
ARACIYLAÖNÜNÜ KESTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nin ifadesinde, ''Otogar civarında, yol vermeme nedeniyle, birbirimize araç içerisinden el kol hareketleri yaparak tartıştık. Daha sonra ben yoluma devam ettim. Stadyum oraya geldiğimde, aracıyla önümü kesti. Araçlardan inip kavga ettik. Olay nedeniyle çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Bekar olan Fevzi Bildirici, öğle namazının ardından Yaylapınar Mahallesi Uhut Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.