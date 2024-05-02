Trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı, kaldırıldığı hastanede öldü (2)

Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nin ifadesinde, ''Otogar civarında, yol vermeme nedeniyle, birbirimize araç içerisinden el kol hareketleri yaparak tartıştık. Daha sonra ben yoluma devam ettim. Stadyum oraya geldiğimde, aracıyla önümü kesti. Araçlardan inip kavga ettik. Olay nedeniyle çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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