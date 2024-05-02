Atmosferdeki karbondioksit, kayaçlara sıkıştırılacak

KONYA Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hatice Ünal Ercan, TÜBİTAK’ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, atmosferdeki karbondioksit gazını, katı olarak kayaçlara sıkıştırma projesi tasarladı. Prototipini yaptığı cihazla gazı kayaçlara sıkıştırdığını ve bu çalışmanın ilerleyen dönemlerde tesisleşebileceğini ifade eden Ercan, “Doğa aslında aktif olarak atmosferdeki ya da çeşitli fazlar halindeki karbonu alıp karbonatlar olarak depoluyor. Biz yaptığımız projede doğayı simüle ettik. Yani doğal bir süreci yapay olarak atmosferin içinden karbondioksiti alıp yer altına gömüp, karbonat mineralleri olarak depolanmasını başardık” dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Ünal Ercan, TÜBİTAK’ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, 'Karbondioksit Emisyonu Problemine Jeolojik/Mineralojik Çözüm' başlıklı proje geliştirdi. Dr. Ercan, bu projeyle atmosferdeki karbondioksit gazının katı olarak kayaçlara gömülmesini tasarladı. ‘KARBONDİOKSİTİ, ATMOSFERDEN ALIP DEPOLUYORUZ’ Ercan, prototipini yaptığı cihazla gazı kayaçlara sıkıştırdığını ve bu çalışmanın ilerleyen dönemlerde tesisleşebileceğini ifade etti. Projesini anlatan Ercan, şunları söyledi:

“Doğa aslında aktif olarak atmosferdeki ya da çeşitli fazlar halindeki karbonu alıp karbonatlar olarak depoluyor. Biz yaptığımız projede doğayı simüle ettik. Yani doğal bir süreci yapay olarak atmosferin içinden karbondioksiti alıp yer altına gömüp, karbonat mineralleri olarak depolanmasını başardık. Proje hedefimize verilerimize göre ulaşmış durumdayız. Bizim önermiş olduğumuz ve halihazırda devam eden projemi, özellikle termik santraller, onun dışında çimento fabrikaları, döküm işletmeleri ve jeotermal enerji üreten tesislerin üretmiş olduğu karbondioksitin mevcut kayaçlar içine gömülmesi ve bertarafına yönelik en önemli proseslerden birisidir.”